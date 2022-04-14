В двух районах Татарстана отремонтируют 26 км трассы М7

В Татарстане отремонтируют 26 километров автомобильной дороги М7 «Волга». Работы проведут на участках с 827-го по 840-й км и с 957-го по 970-й км в Пестречинском и Мамадышском районах республики. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе «Волго-Вятскуправтодора».

«Дорожники отфрезеруют изношенный асфальт и уложат верхний слой покрытия из асфальтобетонной смеси, подобранной с учетом особенностей климата и интенсивности движения», — рассказали в пресс-службе.

Кроме того, рабочие установят недостающие водоотводные лотки и нанесут разметку термопластиком. Все работы планируется завершить в октябре.

Всего в этом году в Татарстане дорожники приведут в нормативное состояние 40 километров трассы М7. Работы запланированы в Набережных Челнах, Зеленодольском, Высокогорском, Пестречинском, Мамадышском и Актанышском районах.