В двух районах Татарстана отремонтировали 26 километров трассы М7

В Татарстане отремонтировали 26 километров трассы М7 «Волга». Работы проведены в Пестречинском и Мамадышском районах, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

«Дорожное покрытие асфальтобетоном восстановлено на двух четырехполосных участках с 827-го по 840-й км и с 957-го по 970-й км автодороги», – отметили в пресс-службе.

Дорожники уложили верхний слой покрытия из асфальтобетонной смеси, подобранной с учетом особенностей климата и интенсивности движения. Кроме того, на участках устроили недостающие водоотводные лотки и нанесли дорожную разметку термопластиком.

Всего в этом году в Татарстане привели в нормативное состояние 40 километров трассы М7. Работы провели в Зеленодольском, Высокогорском, Пестречинском, Мамадышском и Актанышском районах и Набережных Челнах.

Фотография пресс-службы «Волго-Вятскуправтодора»