В двух районах Татарстана открыли здания исполкомов

Фото: © пресс-служба Муслюмовского района РТ

Новые здания исполкомов открыли сегодня в селе Михайловка Муслюмовского района и Сухояшском сельском поселении Азнакаевского района Татарстана. В торжественных мероприятиях приняли участие председатель Совета муниципальных образований Экзам Губайдуллин, глава Муслюмовского района Альберт Хузин и глава Азнакаевского района Марсель Шайдуллин.

Как сообщает пресс-служба Совета муниципальных образований, программа строительства и капитального ремонта зданий исполнительных комитетов поселений реализуется с 2016 года при поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова.

За восемь лет реализации программы в Татарстане построено 73 здания исполкомов, в 247 зданиях проведен капитальный ремонт. Программой текущего года предусмотрено открытие восьми новых зданий и капремонт 12 зданий исполкомов поселений.