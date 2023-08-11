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Общество 11 августа 2023 19:44

В двух районах Татарстана открыли здания исполкомов

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В двух районах Татарстана открыли здания исполкомов
Фото: © пресс-служба Муслюмовского района РТ

Новые здания исполкомов открыли сегодня в селе Михайловка Муслюмовского района и Сухояшском сельском поселении Азнакаевского района Татарстана. В торжественных мероприятиях приняли участие председатель Совета муниципальных образований Экзам Губайдуллин, глава Муслюмовского района Альберт Хузин и глава Азнакаевского района Марсель Шайдуллин.

Как сообщает пресс-служба Совета муниципальных образований, программа строительства и капитального ремонта зданий исполнительных комитетов поселений реализуется с 2016 года при поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова.

За восемь лет реализации программы в Татарстане построено 73 здания исполкомов, в 247 зданиях проведен капитальный ремонт. Программой текущего года предусмотрено открытие восьми новых зданий и капремонт 12 зданий исполкомов поселений.

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