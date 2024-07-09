В двух районах Татарстана оборудовали новые пляжи

фото: Госкомитет РТ по туризму

В Алькеевском и Спасском районах Татарстана создали новые пляжи. Площадки появились на средства субсидии национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Рабочая группа Госкомитета РТ по туризму уже посетила новые места для купания и загаров.

Как сообщает пресс-служба комитета, в Алькеевском районе новая пляжная территория находится в селе Сиктерме. На пляже есть вся инфраструктура и оборудование: посетители смогут отдохнуть в крытых беседках, покататься на катамаранах, приготовить барбекю, Дети, в свою очередь, смогут поиграть на детской площадке, попрыгать на батуте и покататься на водной горке.

В Спасском районе пляж оборудовали на рыболовной базе «Три берега Болгар», в деревне Ржавец, в месте слияния рек Волга и Кама. Здесь купание возможно с берега и с плавучей понтонной платформы. В воду с нее можно спуститься по лестницам.