В двух районах Татарстана на четыре месяца закроют участки региональных автодорог

В Азнакаевском и Ютазинском районах Татарстана с 4 мая по 30 августа закроют для движения транспорта участки региональных автодорог, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

В Азнакаевском районе для движения транспорта будет закрыт участок автодороги Азнакаево – Верхнее Стярле – Кук Тяка с 17+400 по 24+318 км. В Ютазинском районе РТ временно закроется отрезок дороги Абсалямово – Александровка с 1+050 по 4+350 км. «Запланирован ремонт данных участков», – отметили в министерстве.

Водители смогут совершить объезд по автомобильным дорогам Тойкино – Митрофановка, Азнакаево – Тумутук – Кук-Тяка, Азнакаево – Ютаза – М5, Уруссу – Октябрьский – Абсалямово – Уба. Автомобилистов просят заранее планировать свой маршрут.