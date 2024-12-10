В двух районах Татарстана и Казани проверили ход капремонта и строительства объектов

Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия»

В Сабинском и Нурлатском районах Татарстана, а также в Казани представители «Единой России» оценили ход капитального ремонта и строительства социально важных объектов в рамках народной программы партии. Об этом сообщает пресс-служба Татарстанского регионального отделения «Единой России».

В Сабинском районе после капитального ремонта торжественно открыли Дом культуры поселка Иштуган. В церемонии приняли участие начальник районного отдела культуры и член политсовета Рустем Загидуллин, руководитель исполкома муниципалитета Марат Ишниязов, депутат Иштуганского сельского поселения от «Единой России» Дамир Гайнутдинов и местные жители.

После обновления ДК превратился в многофункциональный центр. Здесь находятся современный концертный зал на 200 мест с качественным звуковым и световым оборудованием, библиотека, бильярдная зона и фельдшерско-акушерский пункт. Здание Иштуганского сельского дома культуры было построено 20 лет назад. Капитальный ремонт был организован в рамках национального проекта «Культура». Подрядной организацией выступило ООО «ПМК №159».

Поселок железнодорожного разъезда Иштуган расположен в 16 километрах от районного центра поселка Богатые Сабы у железнодорожной линии Казань — Агрыз. Жители посёлка обеспечены электро- и газоснабжением, телефонной и почтовой связью, а также транспортным сообщением. В населенном пункте работают несколько предприятий, имеется инвестиционная площадка, есть основные социальные объекты — детский сад, школа, ФАП. Поэтому капитальное обновление местного ДК важно для развития и досуга сельчан.

Сотрудники Дома культуры занимаются развитиемс народного творчества, готовят самодеятельные коллективы к участию в фестивалях и смотрах, организуют концерты, стремятся привлечь людей всех возрастов к творческим занятиям. После официальной части сотрудники и творческие коллективы организовали концерт для гостей.

В Нурлате после капремонта открыли ледовый дворец «Ледок», его обновление обошлось в 58,8 млн рублей. Открытие дворца прошло при участии главы Нурлатского района и секретаря местного отделения партии Дамира Ишкинеева, а также депутатов от «Единой России» — Ивана Захарова, Гузели Аглиуллиной и Рамиля Шарапова.

Капитальный ремонт был выполнен по республиканской программе. Обновления здания с почти 20-летней историей с нетерпением ждали более 600 воспитанников школы. Здесь базируются отделения по хоккею и фигурному катанию, а также по спортивной аэробике. Церемонию первой шайбы провел Дамир Ишкинеев. На лед выехали юные фигуристки, а хоккеисты провели первый матч. Чиновник отметил достижения хоккеистов и пожелал им дальнейших успехов.

«Это большой праздник и для детей, и для их родителей. Спорт — это дружба, спорт — это развитие. Желаю детям также дружно играть в хоккей, им и коллективу успехов. Большое спасибо Раису нашей республики Рустаму Нургалиевичу Минниханову, строителям, коллективу спортшколы, который всеми силами помогал в ремонте, неравнодушным спонсорам, родителям», — сказал глава района.

В том же Нурлате продолжается строительство спортивного зала для школы №8 в рамках народной программы «Единой России». Строители завершили кирпичную кладку трехэтажного здания. Это будет зал с теплыми переходами, которые соединят его с основными зданиями образовательного учреждения. Ход строительства оценил Дамир Ишкинеев, который провел на объекте рабочее совещание.

Работы тут начались в апреле текущего года. За семь месяцев подрядная организация завершила кирпичную кладку трехэтажного здания. Установлены окна и лестницы, сейчас рабочие утепляют кровлю с последующим монтажом мягкой кровли и другими работами. Уже скоро они приступят к внутренней отделке. Фасад будет из керамогранита, полы в спортзале застелют спортивным линолеумом. Проектом предусмотрены санузлы, душевые и раздевалки. В целом общая площадь здания вместе с переходами и пандусами составляет 1269 кв. метров. На объекте ежедневно заняты более 30 человек, строители стараются справиться с поставленными задачами в установленные сроки, так как понимают важность объекта. Открытия спортзала ждут не только учащиеся и учителя, но и все жители микрорайона железнодорожников.

В Казани же как начала работать гимназия №94 имени Л. Н. Мурысина после реконструкции столовой увидел партдесант единороссов столицы РТ. Депутат Казанской городской Думы, секретарь Московского первичного районного отделения «Единой России» Олег Калимов посетил гимназию, где в рамках народной программы партии завершена реконструкция столовой. Директор образовательного учреждения Лариса Кузьменко провела экскурсию по нему, показала обновленную столовую и рассказала об истории и успехах гимназии.

Столовая в казанской гимназии №94 была рассчитана всего на 89 человек, а обучаются в ней больше тысячи детей. Из-за этого они вынуждены были есть во время уроков. Теперь площадь столовой увеличилась в два раза за счет присоединения актового зала. После ремонта здесь могут одновременно обедать 200 человек, обновление проводилось по индивидуальному дизайну.

«Бывший актовый зал превратился в современную столовую, вмещающую более ста человек. Благодаря народной программе ребята теперь обедают в комфортных условиях, в соответствии со всеми санитарными нормами. Это замечательный пример того, как совместными усилиями можно улучшить жизнь школьников», — заявил депутат.

В рамках проекта «Партийный десант» представители «Единой России» контролируют выполнение народной программы партии. Они еженедельно организуют мониторинг готовности социально значимых объектов, проверяют качество работ, соблюдение сроков строительства и ремонта, получают обратную связь от жителей, подрядчиков и общественников.