В двух районах Татарстана депутаты-единороссы посетили учреждения образования

Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия»

В Татарстане продолжается строительство и ремонт социальных объектов в рамках народной программы партии «Единая Россия». На этой неделе в двух районах республики представители партии оценили ход строительства и ремонта учреждений образования, а также проверили качество школьного питания. Об этом сообщает пресс-служба Татарстанского регионального отделения «Единой России».

В Кукморском районе руководитель фракции «Единая Россия» в местном Совете Резеда Гаянова побывала на строительстве нового корпуса городской средней школы №3 (он появится рядом с основным зданием). В дальнейшем здесь будут заниматься учащиеся начальных классов. На работы будет выделено более 122 млн рублей из бюджета республики.

Согласно госконтракту, в новом здании должны быть выполнены все отделочные работы, установлены системы вентиляции и технологическое оборудование. Также обустроят территорию, прилегающую к школе: проложат дорогу, озеленят, установят малые архитектурные формы и ограждение.

Резеда Гаянова обратила внимание на высокое качество работ и своевременность поставки стройматериалов. Сейчас строители занимаются внутренней отделкой помещений. Бригады, чтобы не прерывался процесс, работают посменно. В новом учебном году корпус должен принять школьников.

На других кукморских учреждениях образования производится капремонт. По республиканской программе «Капитальный ремонт дошкольных образовательных организаций» ведется обновление детского сада «Рябинушка», построенного в 1982 году. Свыше 80 детей из пяти групп детсада на время переведены в другие дошкольные организации.

Работы уже начались. В детсаду заменят все инженерные системы, проведут отделку, обновят оборудование, заново благоустроят территорию сада и соорудят игровые площадки. В прошлом году были обновлены два дошкольных учреждения Кукморского района: городской детсад «Ромашка» и детский сад в деревне Асан-Елга.

В Алексеевском районе депутаты-единороссы проверили качество питания в Алексеевской средней общеобразовательной школе №2 имени Героя Советского Союза И. Е. Кочнева. В рамках партпроекта «Новая школа» они занимаются оценкой качества питания во всех образовательных учреждениях муниципалитета. На этот раз в проверке приняла участие исполнительный секретарь Алексеевского местного отделения партии Мария Долганова.

Школа №2 была основана в 1976 году. Тут учатся 690 учеников, преподают 45 учителей. «Порадовало меню – детям готовят достаточно разнообразную пищу, всем нормам соответствуют как завтраки, так и обеды. В рационе присутствуют свежие фрукты и овощи», – заметила Мария Долганова.

Повара школьной столовой активно используют новое оборудование, которое было приобретено в прошлые годы в рамках ремонта пищеблока. Имеется утвержденное меню, продукты и блюда подобраны в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Состоялось контрольное взвешивание и дегустация порций. Вкусовые качества достаточно высоки, качество обработки соответствует предъявляемым требованиям. Сотрудники столовой соблюдают требования гигиены, убедились проверяющие.

«Проверки школьного питания проводятся регулярно. Они направлены в первую очередь на укрепление здоровья детей, получение ими качественных и полезных блюд. Сбалансированное питание в школьных столовых постоянно находится на контроле депутатов "Единой России"», – заверила Мария Долганова.

Изделиями из говядины, курицы, рыбы и овощей школы и детские сады Алексеевского района обеспечивает ООО «Эдем». Производство полуфабрикатов в компании почти полностью автоматизировано, для каждого вида мяса имеется отдельный цех. Морозильные камеры позволяют хранить полуфабрикаты продолжительное время.

Партийный десант «Единой России» контролирует качество и сроки работ на объектах народной программы во всех социальных сферах, напомнили в региональном отделении.