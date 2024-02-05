В двух районах столицы РТ стартуют отчеты депутатов Казгордумы перед населением

С 5 февраля в Приволжском и Вахитовском районах столицы РТ стартуют отчеты депутатов Казгордумы и Госсовета Татарстана перед населением. Как сообщили в телеграм-канале районов, чиновники расскажут казанцам об итогах 2023 года и планах на 2024-й. Также местные жители смогут задать интересующие вопросы и посмотреть прямую трансляцию встреч в официальной группе «ВКонтакте». Начало всех собраний в 18:00.

Согласно представленному графику, 5 февраля пройдет собрание в ТЮЗе имени Г. Кариева (ул. Петербургская, 55Б). Жителям представят отчёт по Академическому округу №4.

6 февраля в колледже малого бизнеса и предпринимательства по ул. Г. Тукая, 114 депутаты отчитаются по Кремлевскому округу №3.

7 февраля в КЦ «Чулпан» (Пр. Победы, 48а) горожанам представят отчет по Дубравному округу №18, а 8 февраля в том же месте – по Габишевскому округу №19.

9 февраля в ДК Отары (ул. Калинина, 60а) казанцы смогут увидеть отчет по Кулагинскому округу №15.

Следующий день отчетов назначен на 14 февраля в здании Администрации Вахитовского и Приволжского районов (ул. Ипподромная, 17). В 18:00 там отчитаются по Павлюхинскому округу №16.

Последний запланированный день отчетов наметили на 15 февраля. Собрание пройдет в казанском медколледже (ул. Х. Мавлютова, 34), на котором жители смогут послушать отчет по Гарифьяновскому округу №17.