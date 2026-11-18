В Апастовском и Арском районах Татарстана приняли постановления, определяющие границы прилегающих территорий, где запрещена розничная торговля табачной и никотинсодержащей продукцией, кальянами и устройствами для ее потребления, а также розничная продажа алкоголя. Соответствующие документы исполкомов Апастовского Арского районов опубликованы на портале правовой информации РТ.

В Апастовском районе границы запрета на продажу табака и никотинсодержащей продукции установлены на расстоянии 50 метров от входа в здания образовательных организаций и организаций, обучающих несовершеннолетних, до входа в торговый объект. Если у организации есть огороженный земельный участок, расстояние отсчитывается от ближайшего входа на его территорию, а если торговый объект находится внутри торгового центра, учитывается расстояние внутри здания до входа для посетителей. Измерения проводятся по кратчайшему пешеходному маршруту – по улицам, тротуарам, дорожкам, переходам и общественным пространствам.

В Арском районе установлены расстояния, на которых не допускается розничная продажа алкоголя: 50 метров от образовательных организаций и организаций, обучающих несовершеннолетних, 30 метров от медицинских организаций, 20 метров от спортивных сооружений и вокзалов, 50 метров от мест нахождения источников повышенной опасности. Постановление также утверждает порядок определения границ и признает утратившим силу предыдущий документ от 4 февраля 2025 года.