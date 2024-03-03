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Экономика 3 марта 2024 06:30

В двух районах Казани зарезервируют пять участков под жилье для госнужд

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В двух районах Казани зарезервируют пять участков под жилье для госнужд

В Кировском и Московском районах Казани зарезервируют пять участков для строительства жилья для государственных нужд. Соответствующее постановление подписано Премьер-министром Татарстана Алексеем Песошиным.

Общая площадь земель, которых коснулся документ, составляет 0,97 гектара. Они переходят в государственный реестр земель Татарстана на три года.

Зарезервированы следующие участки:
— ул.Красного химика, 24;
— ул.Хасана Туфана, 18/9;
— ул.Союзная 10-я, 17/7;
— ул.Фурманова, 17;
— ул.Фурманова, 15.

Контролировать исполнение распоряжения будет Минземимущество Татарстана.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

#строительство жилья
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