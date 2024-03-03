В двух районах Казани зарезервируют пять участков под жилье для госнужд

В Кировском и Московском районах Казани зарезервируют пять участков для строительства жилья для государственных нужд. Соответствующее постановление подписано Премьер-министром Татарстана Алексеем Песошиным.

Общая площадь земель, которых коснулся документ, составляет 0,97 гектара. Они переходят в государственный реестр земель Татарстана на три года.

Зарезервированы следующие участки:

— ул.Красного химика, 24;

— ул.Хасана Туфана, 18/9;

— ул.Союзная 10-я, 17/7;

— ул.Фурманова, 17;

— ул.Фурманова, 15.

Контролировать исполнение распоряжения будет Минземимущество Татарстана.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»