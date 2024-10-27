Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В двух районах Казани высадят почти 4 тысячи деревьев
В Вахитовском и Приволжском районах Казани проведут компенсационную высадку 3878 деревьев. Об этом сообщается в телеграм-канале МУП «Горводзеленхоз».
В пресс-службе предприятия отметили, что ранее подобные мероприятия прошли в поселках Победилово и Мирный, а также на улицах Груздева, Гареева и Московской.
При проведении компенсационной высадки рабочие проводят подготовку приямков, укрепление, фиксацию и удобрение новых деревьев. Затем они должны прижиться на новом месте.
Компенсационное озеленение организуется для восстановления насаждений, которые пострадали при проведении строительных или других хозяйственных работ, к примеру ремонта инженерных сетей, возведения зданий.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»