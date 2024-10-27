В двух районах Казани высадят почти 4 тысячи деревьев

В Вахитовском и Приволжском районах Казани проведут компенсационную высадку 3878 деревьев. Об этом сообщается в телеграм-канале МУП «Горводзеленхоз».

В пресс-службе предприятия отметили, что ранее подобные мероприятия прошли в поселках Победилово и Мирный, а также на улицах Груздева, Гареева и Московской.

При проведении компенсационной высадки рабочие проводят подготовку приямков, укрепление, фиксацию и удобрение новых деревьев. Затем они должны прижиться на новом месте.

Компенсационное озеленение организуется для восстановления насаждений, которые пострадали при проведении строительных или других хозяйственных работ, к примеру ремонта инженерных сетей, возведения зданий.