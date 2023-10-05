В двух районах Казани снесут 22 самовольно установленных гаража

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В Авиастроительном и Ново-Савиновском районах Казани снесут 22 незаконно установленных металлических гаража. Распоряжение об этом опубликовано в новом выпуске Сборника документов и правовых актов, размещенном на сайте мэрии.

Под снос попали объекты, расположенные вблизи следующих домов: №10 по ул. Молодежная, №68А по Челюскина, №83 по Воровского и №33В по Дементьева. Владельцы должны в течение 5 дней со дня публикации распоряжения убрать гаражи, в противном случае их снесут в течение следующих 90 дней.

Также в городе демонтируют три незаконно установленных торговых объекта, которые находятся вблизи домов №1 по Актайской, №171а по Авангардной и №51/1 по ул. Вишневского. Собственники должны снести их до 9 октября, в противном случае объекты принудительно уберут до 7 января 2024 года и отвезут на базу хранения по ул. Ф. Амирхана.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в городе снесут 16 гаражей, деревянный сруб и три торговые точки.