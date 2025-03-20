В двух районах Казани появится «антивандальный» чат

В Авиастроительном и Ново-Савиновском районах Казани по проекту «Будет чисто» появится «антивандальный» чат, где можно будет делиться фотографиями пространств, нуждающихся в очистке от «тегов», граффити с некультурным содержанием и любых рисунков, которые портят облик, а также связаться с художниками, которые могут нанести профессиональное граффити, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе татарстанского отделения «Движения первых».

«На разных носителях в Казани регулярно появляются теги. В том числе с упоминанием каких-либо запрещенных веществ, с нецензурными выражениями или зарисовками. Добровольцы на постоянной основе стирают подобные граффити, а участники проекта "Будет чисто" смогут помочь с поиском таких мест. Помимо этого, в проекте будет еще одно направление, где ребята будут наносить граффити в тематике "Движения Первых". Это даст всем желающим возможность выразиться творчески, а также закрасить те пространства, где особенно часто имеет место быть вандализм», – пояснили агентству в пресс-службе.

Чтобы вступить в чат или стать участником художественных встреч, необходимо пройти регистрацию.

Указ о создании движения летом 2022 года подписал Президент России Владимир Путин. Татарстанское отделение всероссийской организации «Движение первых» возглавил бывший глава Минмолодежи республики Тимур Сулейманов. Указ о создании Республиканского координационного совета, который будет работать во взаимодействии с «Движением первых», 14 февраля 2023 года подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.