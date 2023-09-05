В двух районах Казани планируют построить три школы на 3,8 тыс. мест

Рядом с полилингвальным детским садом №101 по ул.Пилотской в Кировском районе Казани появится новая школа. Проект планировки территории уже утвержден, но сроки его реализации пока неизвестны, заявили в мэрии столицы РТ.

Согласно проекту, вместимость общеобразовательного учреждения составит 1501 место.

«В вопросе строительства школ мы зависим от федерального финансирования. Имеющаяся программа строительства до 2024 года на сегодня реализована в полном объеме, на последующие годы она еще не формировалась», — ответили в исполкоме.

Кроме того, утверждено два участка для возведения школ рядом с ЖК «Новые Горки» в Советском районе города. Одна из них предусмотрена на участке между Горкинско-Ометьевским лесом и гаражно-строительными кооперативами. По второй — на улице Родины — ведется проектирование. Вместимость первой школы составит 1100 мест, а второй — 1224.