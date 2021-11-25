В двух районах Казани началась утилизация брошенных автомобилей

В Кировском и Московском районах Казани началась работа по учету и утилизации автомобилей, которые предположительно являются брошенными. Об этом сообщается в телеграм-канале мэрии столицы РТ.

«Почему „предположительно“ — не все автомобили, которые долго стоят на каком-либо месте, бесхозные», — отмечается в сообщении.

Жителям города рассказали, как проходит вся процедура. Так, сначала поступает заявка от казанцев о том, что в их дворе стоит бесхозная машина, заявку вносят в журнал учета. Через шесть месяцев комиссия выезжает на место и составляет акт первичного осмотра. В течение трех дней со дня подписания акта специалисты размещают на брошенном автомобиле требование о перемещении объекта. Срок — три рабочих дня со дня появления объявления.

Если собственник все-таки не переместил машину, то в ОВД направляется запрос о его наличии. Если собственник не находится, ТС перемещается на стоянку.