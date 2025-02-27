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Общество 27 февраля 2025 13:53

В двух районах Казани на сутки отключат воду

В двух районах Казани на сутки отключат воду
Фото: © «Татар-информ»

В Авиастроительном и Московском районах Казани на сутки отключат воду. Отключение произойдет в связи с подключением комплекса складских зданий по улице Гудованцева к централизованным сетям водоснабжения.

Так, отключение будет действовать с 9.00 4 марта до 9.00 5 марта. Полный список адресов, по которым не будет воды, размещен на официальном сайте МУП «Водоканал».

Автоцистерны с водой расположат согласно заявкам, которые принимают по телефону: +7(843)231-62-60.

«Приносим извинения за временные неудобства. Приложим всевозможные усилия, чтобы завершить работы раньше указанного срока», – отметили в водоканале.

#отключение воды
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