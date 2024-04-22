В двух районах Казани более чем на сутки отключат воду

В ряде домов Вахитовского и Приволжского районов Казани завтра, 23 апреля, отключат воду. Меры примут для проведения ремонта на аварийном участке водопровода на пересечении улиц Московской и Яхина. Об этом сообщается в телеграм-канале МУП «Водоканал».

Водоснабжение прекратится в 9 утра и будет отсутствовать до полудня 24 апреля. Оно затронет следующие адреса:

— ул.Московская, д. 3, 5, 24/26; 26/31, 28, 28а, 38, 40, 42, корп.1, 2, 3, 5

— ул.Кулагина, д. 21, 23, 23, корп.1,2,3; 25, 25, корп.1,2,3,4

— ул.Складская, д. 28, 28а

— ул.Южно-Промышленная, д. 1, 1/77а; 1/77Б; 2, 4, 6, д. 2а, 2а/1, 3, 3, корп.1,2,3,4,5,6,7,8; 3а; 3/1, 3/2, 5, 5а, 5 корп.2; 6д, 6г, 12в.

Также останутся без воды жители домов по улицам 1-я Тракторная, 2-я Гаражная, Коллекторная, Лесная Гавань, Магистральная, Поперечно-Кукушкинская, Поперечно-Магистральная, Турбинная, Учительская, Яшь Кыч, Девятаева, Дулата Али, Зайцева, Ирек, К. Якуба, Кызыл Татарстан, М. Гафури, Меховщиков, Портовая, Эш Урам, а также поселков Поповка и Кукушкино.

Казанцы смогут направить заявки на подвоз воды по номеру +7(843)231-62-60. В «Водоканале» уточнили, что автоцистерны будут направлять согласно поступающим обращениям.