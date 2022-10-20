news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Общество
20 октября 2022  17:05

В двух районах Казани 24 октября вода из-под крана может окраситься в зеленый цвет

news_top_970_100

В домах Приволжского и Советского районов Казани 24 октября из крана может потечь зеленая вода. В этот день будут проводиться работы по определению мест утечки теплоносителя, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

При обнаружении окрашенной воды казанцы могут обратиться в диспетчерскую службу «Татэнерго» по телефону +7(843)291-87-95. Отмечается, что краситель «Уранин-А» безвреден для здоровья и окружающий среды, его использование разрешено Роспотребнадзором.

Ранее проверка сетей прошла в Советском, Приволжском и Вахитовском районов Казани. 

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100