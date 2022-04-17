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Происшествия
17 апреля 2022  13:57
Павел Климчак

В двух поселках Татарстана подтопило 19 приусадебных участков

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По данным МЧС, в двух населенных пунктах Татарстана подтопило 19 приусадебных участков: 5 участков подтоплены на улице Кооперативной в селе Кибячи Пестречинского района, еще 14 придомовых территорий – в деревне Чубарово Высокогорского района.

 

Фото: ГУ МЧС России по РТ

В селе Кибячи подтопление произошло из-за повышения уровня воды на реке Киба. На место отправилась опергруппа Пестречинского пожарно-спасательного гарнизона. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

В Чубарово же участки подтопило из-за повышения уровня воды на Казанке после обильного таяния снега. Здесь также на место отправилась оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона. Запланирован три раза в сутки мониторинг состояния уровня воды в районе подтопления.

#подтопления
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