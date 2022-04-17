В двух поселках Татарстана подтопило 19 приусадебных участков

По данным МЧС, в двух населенных пунктах Татарстана подтопило 19 приусадебных участков: 5 участков подтоплены на улице Кооперативной в селе Кибячи Пестречинского района, еще 14 придомовых территорий – в деревне Чубарово Высокогорского района.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

В селе Кибячи подтопление произошло из-за повышения уровня воды на реке Киба. На место отправилась опергруппа Пестречинского пожарно-спасательного гарнизона. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

В Чубарово же участки подтопило из-за повышения уровня воды на Казанке после обильного таяния снега. Здесь также на место отправилась оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона. Запланирован три раза в сутки мониторинг состояния уровня воды в районе подтопления.