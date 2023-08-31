В двух поселках Казани в выходные пройдет бесплатная вакцинация животных от бешенства

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В Кировском районе Казани в предстоящие выходные пройдет бесплатная вакцинация домашних животных. Об этом сообщается в телеграм-канале Администрации Кировского и Московского районов.

Прививать кошек и собак против бешенства будут специалисты государственной ветеринарной клиники. В субботу мобильный пункт будет работать с 10 утра и до полудня в поселке Залесный (улица 2-я Ново-Осиновская), в воскресенье — в поселке Займище (переулок Бирюзовый, № 5)

По всем вопросам можно обратиться в клинику по телефону 555-02-08.