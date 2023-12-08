В двух парках Казани создадут особо охраняемые природные территории

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В казанских парке Победы и «Сосновой роще» утвердят границы особо охраняемых природных территорий. Соответствующий проект постановления исполкома столицы РТ проходит антикоррупционную экспертизу.

«Создать на территории муниципального образования города Казани особо охраняемую природную территорию местного значения „Парк Победы“ ‒ рекреационные местности», — отмечается в тексте.

Уточняется, что особо охраняемые природные территории имеют высокую экологическую и эстетическую ценность для отдыха, туризма и оздоровления населения.

Парк Победы расположен в Ново-Савиновском районе города на территории более 745 тыс. кв. метров. Озерно-болотный комплекс на его территории является крупным резерватом биоразнообразия в Казани.

Достопримечательностью является популяция чайки озерной — одна из крупнейших колоний в городе.

Также в парке плотно гнездуются водоплавающие и околоводные птицы, можно встретить растения и животных, внесенные в Красную книгу Татарстана.

Парк «Сосновая роща» занимает площадь в 84,8 тыс. кв. метров и обладает природоохранной, научной, историко-культурной, эстетической, рекреационной и оздоровительной ценностью. Здесь находятся уникальные, старейшие в городе популяции сосны обыкновенной липа мелколистной и вяза шершавого.

Общая площадь природоохранной территории в двух парков составит более 560 тыс. кв. метров.

Согласно режиму использования ООПТ, на территории парков запрещена любая деятельность, которая может нанести вред природным комплексам, животным и растениям. Это в том числе разведка и разработка полезных ископаемых, нарушение почвенного покрова и геологических обнажений, складирование снега с дорог, самовольная посадка растений, организация туристских стоянок, рыболовство и другие виды деятельности.