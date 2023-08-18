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В двух министерствах Дагестана прошли обыски по делу об аферах на 100 млн рублей
Сегодня сотрудники ФСБ провели обыски в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Дагестана и министерстве экономического развития республики по делу об аферах на сумму более 100 млн рублей, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что обыски прошли в рамках уголвного дела о махинациях при распределении субсидий на поддержку племенного животноводства на сумму более 100 млн рублей.
Как указано в сообщении, в настоящее время задержаны начальник одного из отделов минсельхозпрода Дагестана и его родственник, который является руководителем фермерского хозяйства. По местам жительства подозреваемых также прошли обыски.
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