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Происшествия 18 августа 2023 20:56

В двух министерствах Дагестана прошли обыски по делу об аферах на 100 млн рублей

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Сегодня сотрудники ФСБ провели обыски в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Дагестана и министерстве экономического развития республики по делу об аферах на сумму более 100 млн рублей, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что обыски прошли в рамках уголвного дела о махинациях при распределении субсидий на поддержку племенного животноводства на сумму более 100 млн рублей.

Как указано в сообщении, в настоящее время задержаны начальник одного из отделов минсельхозпрода Дагестана и его родственник, который является руководителем фермерского хозяйства. По местам жительства подозреваемых также прошли обыски.

#махинации #Дагестан
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