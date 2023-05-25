В двух лагерях «Сэлэт» дети смогут отдохнуть бесплатно

Директор молодежного центра «Сэлэт» Айгуль Габдрахманова на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала о субсидированных Татарстаном сменах в летних лагерях организации.

«У нас есть профильные смены, участие в которых для ребенка будет бесплатным. Они субсидируются государством. Обе смены лагеря „Болгар — Туган тел“, также 6 смен в Биляре являются такими», — пояснила руководитель центра.

Смены в Булгаре запланированы на 12-18 июня и 20-26 июня.

«Есть два вида путевки — субсидированные государством и оплачиваемые родителями. Второй тип путевки подразумевает 18 дней отдыха и обучения ребенка, 5-разовое питание, футболки, блокноты, в целом проживание в условиях базы. Цены такие же, как в среднем по республике», — отметила спикер.

По словам директора центра, в этом году программы кешбэка не будет.

«В прошлом году Ростуризм представил программу кешбэка, 50% стоимости путевки возвращались родителям. В этом году такой программы нет», — сказала она.