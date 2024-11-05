В двух казанских поселках на сутки отключат воду

Ряд улиц в поселках Нагорный и Новая Сосновка в Советском районе Казани останутся без воды. Об этом предупредили в телеграм-канале «Водоканала».

Водоснабжение прекратится в 9 утра 12 ноября и, как ожидается, будет отсутствовать в течение 24 часов. Причиной стало подключение переложенного участка водопровода на улице Дорожкой в жилмассиве Нагорный.

Большая часть домов поселков останется без воды. Исключением в Нагорном станут улицы Альметьевская, Березка, Белогорская, Пешеходная, Динамо, Рудная, Самодеятельности, а также участок от дома №1 до дома №52 по улице Ягодной. В Новой Сосновке подача воды сохранится на улицах Мадлен, Гагарина, Продольной, Утренней, Окружной, Раздольной и Шоссейной.

Жители поселков могут подать заявку на подвоз воды по номеру +7(843)231-62-60. Автоцистерны будут направляться согласно поступающим обращениям.