news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 6 января 2026 11:24

В двух городах Татарстана произошли ЧП с газом, обошлось без пострадавших

Читайте нас в
Телеграм

В двух городах Татарстана произошли ЧП с газом. Об этом «Татар-информу» сообщили в Жилинспекции РТ.

В Казани двое жителей – 41-летний мужчина и 38-летняя женщина– почувствовали себя плохо при использовании газового водонагревателя. От госпитализации они отказались. Оказалось, что техобслуживание в доме проводилось в июле прошлого года. Проверка после происшествия выявила слабую тягу в дымоходе квартиры.

В Бугульме, в доме № 36 на улице Луговая, произошло обрушение дымохода. Газовый котел в квартире отключен, установлена заглушка.

Газоснабжение в домах будет восстановлено после того, как управляющие компании предоставят акты проверки дымоходов. Инспекция выясняет обстоятельства произошедшего и проверяет исполнение обязательств со стороны управляющих организаций и газовой службы.

#Госжилинспекция РТ #бытовой газ
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Татарстане восстановлено движение на всех федеральных и региональных трассах

В Татарстане восстановлено движение на всех федеральных и региональных трассах

5 января 2026
В Татарстане увеличили единовременные выплаты для контрактников

В Татарстане увеличили единовременные выплаты для контрактников

5 января 2026