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Ру Тат
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Спорт
22 января 2023  14:58
Арсений Каримов

Государство и бизнес совместно построят в Татарстане два новых футбольных манежа

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В 2023 году в Альметьевске и Набережных Челнах появятся два новых крытых футбольных манежа, которые будут построены в результате государственно-частного партнерства. Об этом во время итогового заседания коллегии Минспорта РТ сообщил Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

«В 2023 году у нас запланировано строительство крытых футбольных манежей в Альметьевске и Набережных Челнах в рамках реализации федерального проекта „Бизнес-спринт“. Я прошу Минспорта РТ и глав муниципалитетов взять эти проекты на особый контроль», — сказал Премьер.

Татарстан стал первым регионом страны, где был возведен спортивный объект по системе ГЧП. Речь идет о спортивно-оздоровительном комплексе с термами на берегу реки Мелекески в Набережных Челнах.

#Алексей Песошин #футбольные манежи
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