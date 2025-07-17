В двух городах и четырех районах РТ наблюдается самая большая потребность в учителях

В Татарстане самая большая потребность в учителях наблюдается в Казани и Набережных Челнах, Альметьевском, Высокогорском, Лаишевском и Нижнекамском районах. Об этом сообщил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин на 11-м заседании Госсовета республики VII созыва.

«Проблема нехватки педагогических кадров остается актуальной. На начало 2024-2025 учебного года потребность в учителях составила около 2 тыс. человек, в воспитателях – более 1 тыс. человек. Больше всего требуется учителей начальных классов, математики, русского языка, физики, иностранного языка, химии», – рассказал он.

Глава Минобрнауки отметил, что в целом потребность обеспечивается за счет выпускников вузов и колледжей, а также за счет переподготовки кадров. «К сожалению, мы пока не можем предложить молодым специалистам конкурентный уровень оплаты труда, соответствующий их запросам и ожиданиям», – посетовал он.

Хадиуллин добавил, что ситуация с потребностью в педагогических кадрах на новый 2025-2026 учебный год не изменилась.

По его словам, для привлечения в педагогическую деятельность выпускников школ в республике развивается сеть профильных классов психолого-педагогической направленности. Сейчас в них обучаются 6,5 тыс. детей.

«Предполагается, что выпускники таких классов должны стать основными претендентами на педагогические специальности вузов и колледжей, в том числе на целевое обучение», – подчеркнул министр.

Он также напомнил, что с 2016 года в Татарстане реализуется проект стипендиальной поддержки подготовки будущих учителей. Он направлен на подготовку специалистов для сельской местности.

«Участниками проекта являются 683 студента, которые готовятся на базе КФУ и НГПУ. Более 70% из них обучаются по программам для работы в полилингвальной образовательной среде», – заключил Хадиуллин.