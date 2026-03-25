Происшествия 25 марта 2026 12:14

В двух домах в Казани отключили газ из-за утечек

В Казани в двух домах отключили газ из-за утечек. По информации Жилинспекции РТ, в доме №2 на улице Липатова без газа остались восемь квартир. Техобслуживание газового оборудования в этом доме проводилось всего неделю назад.

В доме №79 на Беломорской улице газ отключили после ремонта дымоотводящих каналов – подачу восстановят только после проверки и составления соответствующего акта.

В Нурлате газ временно отключили в двух квартирах дома №27 на улице Куйбышева из-за утечки.

Сотрудники инспекции напоминают, что регулярная проверка газового оборудования и внимательность жильцов – ключ к безопасности. При первых признаках утечки газа необходимо сразу сообщать в аварийные службы.

#Госжилинспекция РТ
Роспотребнадзор назвал районы Татарстана с самой высокой заболеваемостью туберкулезом

