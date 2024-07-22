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Общество 22 июля 2024 12:32

В двух домах Московского района Казани УК обнаружила майнинговые фермы

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Сотрудники управляющей компании Московского района Казани после скачка потребляемых ресурсов нашли в двух домах квартиры, которые питались электричеством, подключившись к общедомовым приборам учета, и разместили у себя майнинговые фермы. Об этом сообщает Госжилинспекция РТ.

«Жильцы подают показания приборов учета в своих квартирах, вот только общедомовые в доме № 25/2 по ул. Кулахметова и д.№ 125 по ул. Декабристов показали, что в домах потребляют благо цивилизации очень активно. Показания общедомовых приборов зашкаливали», — отмечается в сообщении.

В пресс-службе отмечают, что коммунальные воры, вероятно, рассчитывали на то, что УК просто распределит расходы на всех собственников, однако сотрудники управляющей компании провели расследование.
Криптовалютчикам придется оплатить расходы на суммы 100 тыс. и 30 тыс. рублей.

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