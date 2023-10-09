Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В две поликлиники Челнов по нацпроекту поступили новые аппараты УЗИ
Новые аппараты ультразвукового исследования (УЗИ) поступили в поликлиники №5 и №9 горбольницы №5 Набережных Челнов.
Как сообщает пресс-служба Минздрава РТ, стоимость каждого аппарата экспертного класса составляет более 1,4 млн рублей. Врачи прошли обучение на новых УЗИ-аппаратах и уже провели порядка трех тысяч обследований.
Аппараты закуплены на средства федеральной программы модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Здравоохранение». Нацпроекты реализуются в стране по инициативе и поручению Президента РФ Владимира Путина.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»