В две поликлиники Челнов по нацпроекту поступили новые аппараты УЗИ

Новые аппараты ультразвукового исследования (УЗИ) поступили в поликлиники №5 и №9 горбольницы №5 Набережных Челнов.

Как сообщает пресс-служба Минздрава РТ, стоимость каждого аппарата экспертного класса составляет более 1,4 млн рублей. Врачи прошли обучение на новых УЗИ-аппаратах и уже провели порядка трех тысяч обследований.

Аппараты закуплены на средства федеральной программы модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Здравоохранение». Нацпроекты реализуются в стране по инициативе и поручению Президента РФ Владимира Путина.