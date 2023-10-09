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Руc Тат
Общество 9 октября 2023 11:01

В две поликлиники Челнов по нацпроекту поступили новые аппараты УЗИ

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Новые аппараты ультразвукового исследования (УЗИ) поступили в поликлиники №5 и №9 горбольницы №5 Набережных Челнов.

Как сообщает пресс-служба Минздрава РТ, стоимость каждого аппарата экспертного класса составляет более 1,4 млн рублей. Врачи прошли обучение на новых УЗИ-аппаратах и уже провели порядка трех тысяч обследований.

Аппараты закуплены на средства федеральной программы модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Здравоохранение». Нацпроекты реализуются в стране по инициативе и поручению Президента РФ Владимира Путина.

#Здоровье #нацпроекты #национальные проекты
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