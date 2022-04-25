В два раза вырастут штрафы за нарушение правил в особый противопожарный режим в РТ

В два раза вырастут штрафы в период действия особого противопожарного режима в Татарстане. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил заместитель главного государственного инспектора РТ по пожарному надзору Максим Трущин.

Действие особого противопожарного режима на территории республики началось сегодня и продлится до 15 мая. Именно в этот период, по словам Трущина, резко увеличивается число пожаров.

«Чаще всего пожары возникают из-за горения сухой травы и мусора как в населенных пунктах, так и на садовых участках и сельхоз угодьях. В этот период резко увеличивается нагрузка на сотрудников пожарной охраны, в день на сигналы тревоги им приходится выезжать до ста раз», – отметил Трущин.

Спикер обратил внимание на то, что во время действия особого противопожарного режима запрещено разводить костры, сжигать сухую траву и мусор. Готовить в мангалах или жаровнях пищу тоже нельзя. Кроме того, запрещено пускать салюты и любую другую пиротехнику.

Все эти правила нужно соблюдать в местах, которые граничат с лесополосой, это могут быть как садовые товарищества, так и населенные пункты, отметил Максим Трущин. Весь перечень запрещенных мест можно найти в постановлении Кабинета Министров.

Нарушителям требований пожарной безопасности грозят внушительные штрафы: жителям республики – до четырех тысяч рублей, должностным лицам – 30 тысяч рублей, юридическим – до 400 тысяч рублей.