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В два раза в Татарстане выросло количество дистанционных мошенничеств
Более чем в два раза в Татарстане увеличилось количество дистанционных хищений, то есть случаев мошенничества по телефону или через интернет. Об этом на пресс-конференции в МВД по РТ рассказал заместитель начальника Управления уголовного розыска МВД по РТ Рамис Газимов.
«Анализ преступности в сфере информационно-телекоммуникационных технологий показал, что с 2019 года рост дистанционных хищений в Республике Татарстан составил более чем в два раза», – рассказал Рамис Газимов.
В 2019 году было зарегистрировано 8042 дистанционные аферы, тогда как к концу 2023 года эта цифра выросла до 17 738 случаев мошенничества.
Общий ущерб, который нанесли дистанционные аферисты, оценивается на сумму в почти 4,5 миллиарда рублей.
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