В два раза увеличилось число обращений с симптомами Covid-19 в инфекционку Челнов

Жители Набережных Челнов начали в два раза чаще обращаться в приемный покой инфекционной больницы с признаками новой коронавирусной инфекции. Об этом рассказали в пресс-службе Управления здравоохранения Автограда.

«Татар-информу» в горздраве объяснили, что рост обращений медики наблюдают последние две недели.

На данный момент в госпитале инфекционки проходят лечение около пятидесяти человек с Covid-19. Из них 17 детей до трех лет и шесть беременных женщин.