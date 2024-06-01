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В два раза планируют увеличить единовременные выплаты пострадавшим в ЧС
По поручению президента РФ Владимира Путина МЧС России подготовило проект постановления правительства об увеличении в два раза размеров единовременных денежных выплат и пособий гражданам, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций федерального и межрегионального масштаба, сообщает ТАСС.
На увеличенные компенсационные выплаты смогут рассчитывать, в том числе, жители Курганской, Оренбургской и Тюменской областей, пострадавшие от недавнего масштабного паводка.
В настоящее время проект постановления проходит процедуру согласования с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти.
Необходимость пересмотра размеров компенсаций была обозначена президентом на совещании по ликвидации последствий паводков в конце апреля. Владимир Путин отметил, что существующие выплаты были установлены много лет назад и с тех пор не индексировались.
Он подчеркнул важность полноценной поддержки пострадавших граждан, вне зависимости от наличия у них альтернативного жилья или долевой собственности.
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