В два раза чаще госслужащие в РТ стали скрывать свои доходы от налоговой в 2021 году

Число государственных и муниципальных служащих, которые скрыли достоверные сведения о доходах от налоговой, за прошлый год в Татарстане выросло в два раза. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил главный советник отдела антикоррупционных проверок Управления Президента Татарстана по вопросам антикоррупционной политики Салават Рахимов.

«На данный момент в республике числятся порядка десяти тысяч человек, которые должны предоставлять в налоговую сведения о своих доходах и расходах. За прошлый год было проведено свыше 640 проверок, к ответственности за коррупционные правонарушения было привлечено более 420 человек», – отметил Салават Рахимов.

Для сравнения он привел результаты 2020 года, где число проверок существенно ниже чем за 2021 год. Тогда было проведено порядка 315 проверок, число нарушений было меньше в два раза.