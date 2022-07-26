В два раза чаще этим летом случались трагедии с гибелью детей на воде в Татарстане

Этим летом в два раза чаще случались трагедии с гибелью детей в водоемах Татарстана. Об этом на брифинге в Кабинете Министров РТ сообщил главный государственный инспектор РТ по маломерным судам Юрий Венедиктов.

По его словам, в прошлом году с начала открытия купального сезона в республике утонули 4 ребенка, в этом – уже восемь.

«В указанный период резко возросло количество утонувших детей. Это прежде всего дети, которые были предоставлены сами себе, не уехали отдыхать в оздоровительные лагеря», – уточнил Венедиктов.

В минувшие выходные в Мензелинском районе республики утонул 14-летний подросток. Мальчик вместе с приятелем пошел купать на реке Ик. В какой-то момент ребенок нырнул в воду и не смог вынырнуть.

«Ребята купались без присмотра. А коварный характер реки Ик мы помним – в 2016 году также течением унесло подростка на расстоянии 300 метров», – добавил Венедиктов.

Водолазной группе понадобилось несколько часов, чтобы найти тело ребенка. Мальчика обнаружили в 15 метрах от берега реки, на трехметровой глубине.