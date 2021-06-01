В два отдела полиции в Казани назначены новые начальники

В казанских отделах полиции «Вишневский» и «Юдино» появились новые руководители. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе УМВД России по Казани.

Новых начальников представил глава ведомства Александр Мищихин. На должность начальника ОП «Вишневский» назначили подполковника полиции Вячеслава Кочетова.

До этого он был руководителем ОП «Юдино», куда теперь назначили также подполковника полиции Артема Семенюка, который до этого возглавлял оперативно-сыскной отдел уголовного розыска УМВД России по Казани.

Свою служебную деятельность он начал в 2007 году, когда работал следователем СУ при Вахитовском РУВД Казани. С 2009 года занимался оперативно-розыскной работой, будучи замначальника ОУР ОП «Дербышки».

Представляя нового руководителя личному составу, Александр Мищихин отметил, что Артем Семенюк работает в правоохранительных органах уже более 18 лет, что поможет ему справиться с новой должностью.