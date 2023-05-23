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Руc Тат
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Общество 23 мая 2023 10:37

В два этапа ограничат движение по улице Поперечно-Гривская в Казани

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В Казани в два этапа будут перекрывать улицу Поперечно-Гривская. В Комитете внешнего благоустройства городского исполкома пояснили, что после строительства сетей водоотведения на участке будут восстанавливать дорожное покрытие.

С 24 по 27 мая для движения автомобилей будет недоступен перекресток улиц Поперечно-Гривская и Односторонка Гривки. С 28 мая по 6 июня перекроют проезд на участке от Односторонки Гривки до дома № 36 по Поперечно-Гривской.

#ограничение движения
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