В два этапа ограничат движение по улице Поперечно-Гривская в Казани

В Казани в два этапа будут перекрывать улицу Поперечно-Гривская. В Комитете внешнего благоустройства городского исполкома пояснили, что после строительства сетей водоотведения на участке будут восстанавливать дорожное покрытие.

С 24 по 27 мая для движения автомобилей будет недоступен перекресток улиц Поперечно-Гривская и Односторонка Гривки. С 28 мая по 6 июня перекроют проезд на участке от Односторонки Гривки до дома № 36 по Поперечно-Гривской.