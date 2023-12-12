В Духовном собрании мусульман РФ одобрили наказание подросткам, потушившим Вечный огонь

Глава Духовного собрания мусульман РФ муфтий Альбир Крганов заявил, что осквернение священных для России символов, среди которых Вечный огонь, заслуживает наказания, а выдворение нарушителей из страны за миграционные нарушения оправданно. Именно так спикер прокомментировал публикации о возможной депортации подростков из Узбекистана, пишет ТАСС.

Напомним, речь идет об инциденте, который произошел 10 декабря в Красном Селе в Санкт-Петербурге. В тот день подростки из Узбекистана забросали снегом Вечный огонь. Позже выяснилось, что обвиняемые, живя в России, не состояли на миграционном учете. В итоге Красносельский суд Санкт-Петербурга принял решение выдворить из страны школьников и их родителей.

Крганов, в свою очередь, считает такое наказание оправданным. Он пояснил, что обе семьи, как установила проверка, проживают в России с нарушением миграционного законодательства. А если человек нарушил миграционное законодательство, то он должен за это нарушение ответить, комментирует муфтий.

Он также подчеркнул, что любой человек, оскверняющий Вечный огонь, должен нести ответственность, «будь то мигранты или любые другие социальные группы людей».

«Дети мигрантов, значит, плохо знают историю, ценности России, если такое позволяют себе. Значит, не доработали семьи, образовательные учреждения и общественные, национальные деятели там, и свои земляки, общины здесь, не хватает достаточной работы по интеграции», - сказал Крганов.