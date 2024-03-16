«В душе ощущение праздника»: на выборах угощают блюдами кухонь народов Татарстана

Фото: © Михаил Захаров/ «Татар-информ»

Блюда 12 национальных кухонь народов, проживающих в Татарстане, можно попробовать сегодня на избирательном участке №165 в КЦ «Московский» в Казани. Интерактивную зону посетил председатель Ассамблеи народов РТ, Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин.

«По приглашению участковой комиссии Московского района приехал посмотреть, как идут дела на второй день голосования в ходе этой избирательной кампании. Народ идёт, по информации ЦИК РТ, в первый день 37,7% зарегистрированных избирателей уже прибыли, отдали свои голоса. Это хорошая явка. Сегодня нерабочий день и она будет ещё выше», — сообщил Мухаметшин журналистам.

Фото: © Михаил Захаров/ «Татар-информ»

Спикер отметил, что Министерство культуры РТ, Ассамблея народов РТ, мэрия Казани приняли решение устроить настоящий праздник для избирателей, которые сегодня придут отдать свои голоса, выполнить свой конституционный долг.

«Сегодня здесь накрыты столы, проходит выставка „Кухни народов России“, организовано угощение для тех, кто пришёл на выборы. У нас многонациональная республика, здесь проживают представители 175 наций и народов. Я осмотрел выставку и удовлетворён тем, что сохранились мастера, которые готовят эти блюда с национальным колоритом и каждый может рассказать о них всю историю», — отметил Фарид Мухаметшин.

Спикер добавил, что выставка и дегустация организованы для людей, «чтобы у них ощущение праздника от этой избирательной кампании осталось в душе».

Фото: © Михаил Захаров/ «Татар-информ»

«Выборы для нас — большой праздник. На избирательных участках можно увидеться со своими друзьями, родственниками, коллегами и выполнить свой конституционный долг», — заметил Фарид Мухаметшин.

Сегодня в КЦ «Московский» избирателей встречают представители национально-культурных автономий Татарстана в национальных костюмах, звучат песни под народные инструменты, творческие коллективы исполняют зажигательные танцы. Пришедшие голосовать избиратели приятно удивлены таким сюрпризом, у многих на лицах улыбки. После голосования люди проходят в дегустационную зону, чтобы отведать долму с виноградными листьями и хапаму от национально-культурной автономии армян, башкирский баурсак, таджикский плов с самсой и другие угощения.

«Мы хотим показать все разнообразие культур народов Татарстана. Здесь представлены кухни и национальные костюмы. В мероприятии в общей сложности принимают участие представители 12 национально-культурных организаций — азербайджанцы, армяне, башкиры, марийцы, таджики, удмурты, чуваши, буряты, чеченцы, якуты, русские и татары», — сообщил «Татар-информу» руководитель исполкома Ассамблеи народов Татарстана Ренат Валиуллин.

Он отметил, что выборы Президента России — важное мероприятие, «показатель того, как страна будет жить в ближайшие шесть лет».

«Несмотря на все все трудности, мы видим развитие нашей страны. Национально-культурное развитие — важная составляющая внутренней политики», — подчеркнул Валиуллин.

Напомним, что 15 марта в Татарстане начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии, также открылись 45 временных избирательных участков.

Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Проведение выборов обеспечивают 22 тысячи членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).