«В душе образовывается огромная дыра»: алтарники о жизни с верой и без нее

Алтарник – помощник священника за иконостасом: он зажигает свечи, режет просфоры, готовит кадило и участвует в богослужении с особого благословения. Служить в алтаре могут и взрослые, и подростки – среди известных алтарников рэпер Баста, актер Андрей Мерзликин и министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко.





Фото: предоставлено Кириллом Орловым

Нередко мальчишки, с детства участвующие в богослужениях, взрослея, выбирают духовный путь

Что происходит за иконостасом? Какие тайны хранит алтарь? Ответы на эти вопросы знают не только священники, но и их помощники – алтарники. Быть алтарниками могут и взрослые мужчины, и мальчики-подростки. Они участвуют в богослужениях с особого благословения. Задача эта ответственная и почетная. Для кого-то служение в алтаре – это дисциплина и взросление, для других – возможность стать ближе к Господу и найти тот тихий причал, которого так не хватает в суете мирской жизни.

Называют их пономари, иподиаконы, свеченосцы, лампадники и кадильщики. Часто их присутствие не замечают – словно тени, они перемещаются по храму, за алтарем, тихонько зажигают свечи, режут просфоры. Перед ними много задач, но самая главная – быть частью Церкви. О том, каково предназначение тех, кто выбрал путь тихого и верного служения Богу, «Татар-информу» рассказали взрослые и совсем еще юные алтарники.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Много случаев, когда мальчишки, с детства участвующие в богослужениях, повзрослев, выбирали духовный путь – становились монахами, настоятелями храмов и достигали больших успехов в Церкви, становясь правящими архиереями. Но также много историй, когда мальчишки-алтарники становились успешными в светской жизни. В детстве и юности ростовский парень Василий Вакуленко прислуживал в алтаре. Вырос и стал известным рэпером с псевдонимом Баста. Служит в свободное время в алтаре актер Андрей Мерзликин. Регулярно служит в алтаре заместитель Премьер-министра Республики Татарстан и министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко – он часто участвует в крестных ходах в честь Казанской иконы Божией Матери.

Фото: предоставлено Кириллом Орловым

«Мне хотелось, чтобы моего ребенка коснулась та благодать, которую ощущаешь, когда бываешь в храме»

Первый наш герой – 13-летний Кирилл Орлов. Почти четыре года он помогает в алтаре храма Иоанна Кронштадтского при Казанской духовной семинарии. В храм его когда-то привела мама Злата.

«С детства я ходила в храм на службу. Когда стал подрастать сын, захотелось и его приобщить к церковной жизни. Мне хотелось, чтобы моего ребенка коснулась та благодать, которую ощущаешь, когда бываешь в храме. Было непросто – ребенку сложно простоять всю службу, он еще многого не понимает, ему хочется бегать и играть, а не стоять долго на одном месте. Мы с дедом читали ему детские церковные книжки, покупали молитвословы. Потом мне посоветовали записать его в воскресную школу при нашем храме Иоанна Кронштадского. Он сильно переживал, потому что не знал, что его ждет, но я его убедила», – вспоминает Злата Орлова.

Со временем мальчик втянулся в учебный процесс и с удовольствием каждое воскресное утро стал ходить на занятия.

«Я недавно вспомнила, как уговаривала его пойти в воскресную школу, спросила: “Помнишь, ты не хотел ходить?” – он улыбнулся: “Давай не будем вспоминать этот этап”», – смеется мама Кирилла.

Мальчик с удовольствием рассказывал о занятиях, он с головой погрузился во все тонкости духовной жизни. Его и еще одного воспитанника воскресной школы всегда отличала особая любовь к богослужениям, поэтому именно им предложили прислуживать в алтаре.

«До этого момента в этом храме дети в алтаре не служили. Кирилл и его друг стали, можно сказать, первопроходцами. Их обоих благословили на служение, и они начали готовиться. Мы сильно волновались перед первой службой – это был престольный праздник нашего храма, служить должен был приехать наш митрополит Кирилл», – вспоминает Злата.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«После службы чувство, будто 30 килограммов скинул, которые долго нёс на себе»

Когда началась служба и сын впервые появился в стихаре – облачении для алтарников, – мать стала переполнять гордость.

«После службы ко мне подходили прихожане и спрашивали: “Кирилл – ваш сын?” Хотя я понимаю, что этим не нужно гордиться, что это нужно в первую очередь для сына, но эмоции тогда меня переполняли», – вспоминает Злата.

Кирилл вспоминает – в первую службу ему было сложно совладать с эмоциями, но испытывал он совсем другие чувства, в отличие от мамы.

«Было многое непонятно, я не понимал, где встать и что делать, но мне все подсказывали. Потом уже с каждой службой становилось все понятнее и проще. Время летит быстро, когда прислуживаешь в алтаре. Ты постоянно чем-то занят: то свечу зажечь, то уголь в кадиле. Нужно запомнить, где встать, когда поворачиваться, в какую сторону. Это не так просто, но интересно», – рассказывает Кирилл.

Он признается, что совмещать учебу в светской школе, в воскресной, еще и алтарничать каждое воскресенье непросто, но он продолжает заниматься тем, что ему по душе. Мальчик говорит: служить в алтаре, быть на богослужении для него награда.

«После службы чувство, будто 30 килограммов скинул, которые долгое время нес на себе. Сложно описать это чувство», – говорит он.

А еще Кирилл поет в церковном хоре.

«Как-то в Вербное воскресенье мы с хором поехали на службу в Казанский собор. Перед службой ко мне и к моему другу подошли и сказали, что нужны алтарники. Я очень переживал – на службе было около тысячи человек. Я даже маме не успел сказать. Она очень удивилась, когда увидела, как я выхожу из алтаря в стихаре. Такой опыт мне очень запомнился», – говорит Кирилл.

Злата отметила, что служение и учеба в воскресной школе привили сыну ответственность и дисциплину.

«Иногда думаешь: “Не пойду на службу, хочется выспаться в выходной”. Но когда я вижу, что сын сам собирается на службу, мне становится стыдно, и я тоже иду вместе с ним. Ему приходится еще раньше меня идти, чтобы подготовиться. Да, часто бывает лень, но когда приходишь на службу, вся усталость проходит сама собой. Сын стал вводить православные традиции в нашей семье – молиться перед едой, ходить на причастие, держать пост, вместе читать вечернее и утреннее правило. Он стал для меня примером, теперь он меня во многом дисциплинирует, подталкивает на какие-то действия. Сын мне многое рассказал о том, как проходит служба, о каких-то церковных традициях», – рассказывает мама Кирилла.

Когда у Златы умерла бабушка, Кирилл помог ей справиться с горем.

«Мне было очень плохо, а сын успокаивал: “Мама, на все воля Божия”. У него было совсем другое понимание смерти. Он говорил о Царствии Небесном, о том, что у Бога все живы. Мне стало легче от его слов, и я со смирением приняла смерть близкого мне человека», – вспоминает она.

Кирилл своим мышлением очень отличается от сверстников, но сам этого не ощущает.

«Я, конечно, вижу, что у меня другие интересы. Я не играю в онлайн-игры, где есть жестокость, кровь. Мне просто это неинтересно. Курить мне тоже никогда не хотелось, мне все-таки еще нужны легкие. Матом я тоже не ругаюсь – грешить не хочется. Мне ведь исповедоваться потом в этом придется, тогда зачем это делать?» – рассуждает он.

Фото: предоставлено Стефаном Любченко

«Когда я первый раз вошел в алтарь, испытал сильное удивление и чувство духовного обогащения»

Стефану Любченко 16 лет. Он помогает в алтаре с начала этого года, служит, как и Кирилл, в храме Иоанна Кронштадтского.

Семья Стефана верующая – мама работает в церковной лавке, папа занимается организационными вопросами прихода. Своих сыновей они назвали в честь святых – Стефана Синайского и Вифинского и Германа Казанского.

«Родители мои росли в невоцерковленных семьях, их в детстве никто не водил в храм, но жизненные обстоятельства их привели к Богу. Когда они поженились, оба уже были в Церкви. Нас с моим младшим братом Германом, сейчас ему 13 лет, родители с детства брали на службу. Помню, что поначалу мне было очень скучно, но потом я стал многое понимать, осознавать и с удовольствием приходил в храм, а потом стал заниматься в воскресной школе», – рассказывает юноша.

Фото: предоставлено Стефаном Любченко

Сначала мальчика взяли помогающим в алтаре, а через полгода он стал алтарником.

«Служить в алтаре мне предложили еще в 12 лет, но тогда я отказался. Я был тогда еще слишком мечтательным, летал в облаках. Из-за своей детской глупости я отказался. Но потом уже сам проявил инициативу, ходил напрашивался, и меня благословили. Сначала я просто прибирался в алтаре, чистил кадило, резал просфоры, зажигал свечи. Когда я первый раз вошел в алтарь, я испытал сильное удивление и чувство духовного обогащения. Я понимал, что вошел в святую святых – часто именно в алтаре святым являлись ангелы. Пусть они были и незримы, но я чувствовал, что рядом со мной стояли они. Одновременно мне было страшно – вдруг сделаю что-то не так. Я учился долго, но сейчас уже чувствую себя уверенно, все слава Богу», – объясняет он.

Стефан вспоминает, как принял участие в архиерейском богослужении в Казанском соборе.

«В конце службы я подошел к митрополиту, и он спросил: “А где у тебя орарь?” – все дети тогда были в орарях, кроме меня. Я сказал, что меня только недавно благословили служить. Тогда он снял орарь с другого алтарника, надел на меня и произнес: “Аксиос” (“Достоин”, – прим. Т-и). Так я стал иподиаконом. Это было очень торжественно, я, наверное, на всю жизнь этот момент запомню», – вспоминает юноша.

Стефан очень интересно, не по годам зрело рассуждает о вере.

«В моем окружении много атеистов и агностиков, если не считать друзей из воскресной школы. Если не касаться темы религии, то мы нормально общаемся. Правда, один из моих друзей сильно обижается на меня из-за того, что я в свой единственный выходной – в храме и не могу провести с ним время», – рассказывает алтарник.

Фото: предоставлено Стефаном Любченко

«Когда ты не веришь в Бога, в душе у тебя открывается огромная дыра»

«Я не пытаюсь никого переубедить, потому что если человеку не интересно, если он закрывается и не хочет принимать тот факт, что Бог есть, то все мои попытки не будут иметь смысла. Даже сам Господь говорил: “Не давайте святыни псам и не бросайте бисера вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас”. Пусть это звучит жестко, но лучше ничего не рассказывать о Боге тем, кто Богом не интересуется. О Боге можно говорить бесконечно, но только в том случае, когда собеседник готов к конструктивному диалогу, а не к спору. У меня очень много друзей-мусульман, которые придерживаются той же позиции. Потому что на почве религии может произойти раскол, а это нам ни к чему», – рассуждает он.

Юноша убежден: вера – это то, что нужно каждому человеку.

«Всю неделю мы теряемся в суете: проснулись, пошли на работу, вернулись домой, легли спать. И так все шесть дней. Мы тухнем в этой суете и забываем про Господа. Когда наступает воскресенье, мы все можем посвятить два часа Богу – именно столько идет служба. Хотя бы два часа. И если мы отдаем в жертву свое время, показываем Богу, что мы помним о нем, мы и сами наполняемся благодатью. Находясь в храме, мы забываем о всех своих переживаниях, духовно обогащаемся», – уверен он.

Фото: предоставлено Стефаном Любченко

Стефан настолько погрузился в тему религии, что ему позволили читать в библиотеке семинарии, несмотря на то что доступ к этим книгам есть только у семинаристов.

«Мне говорят: ‘’Зачем ты тратишь время на Бога? Все равно после смерти ничего не будет’’. Но, во-первых, я верю в Царствие Небесное и знаю, что Бог есть – это факт. Во-вторых, жить с Богом в душе намного спокойнее. Ты понимаешь, что всё будет по воле Божией: как Господь задумал, так и будет. Это не значит, что ты всю жизнь должен на диване пролежать. Вера дает облегчение, духовное насыщение и уверенность. Когда ты не веришь в Бога, вся эта повседневная суета поглощает, в душе у тебя открывается огромная дыра. Как говорил известный философ: “У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет ее как может“. Человек ищет, чем заполнить эту дыру, но заполнить ее может только Бог. Вера спасает меня от мирских соблазнов, защищает от глупых поступков. Вера – это же не только про то, что нужно ходить в храм, это и про добрые дела. Говорят: “Вера без дел мертва”», – объясняет Стефан.

Юноша планирует поступать в семинарию через два года, после окончания педагогического колледжа. Надеется, что и светское, и духовное образование поможет ему в осуществлении планов на жизнь.

«Если я окончу семинарию и стану батюшкой, планирую использовать педагогическое образование на пользу своей паствы. Конечно, я не знаю пока еще, как сложится моя жизнь и кем я стану в конечном итоге, – на все воля Божия, но на данный момент в миру я работать не собираюсь», – заключил юноша.

Фото: предоставлено Романом Лукояновым

«Ученики рассказывают мне о своих успехах, и я понимаю, что Бог помогает»

Уже став взрослым, начал служить в храме Роман Лукоянов. Сейчас ему 26 лет, и первая его служба в алтаре состоялась четыре года назад. Живет он в поселке Васильево, там же окончил воскресную школу и сейчас работает в кадетской школе учителем русского языка и литературы.

«К вере я пришел в пятом классе. В моей семье никто не ходит в храм. Мы жили в поселке, и нам с друзьями пришла мысль, что нам надо заниматься в каком-нибудь кружке. Как-то мы заглянули в почтовый ящик, нашли там нашу васильевскую газету, в которой было напечатано объявление о наборе в воскресную школу. Мы решили с ребятами посмотреть, что там. Сначала нас не хотели брать, говорили, что набор уже закрыт. Но мама нашей подруги, которая была прихожанкой храма, очень за нас попросила, и нас взяли», – вспоминает Роман.

Фото: предоставлено Романом Лукояновым

Он проучился в воскресной школе шесть лет, а потом сам стал там преподавать

«Я начал преподавать “Закон Божий”, когда учился в 11 классе. Это был мой первый опыт преподавания. Потом я перебрался в Казань и стал ходить в воскресную школу при храме Серафима Саровского. У нас была традиция перед уроками брать благословение у батюшки, тогда настоятелем был отец Никита. И вот я один раз подошел, второй, и он предложил мне служить в алтаре. Уже в следующее воскресенье я пошел на службу. Я очень волновался, нам всегда говорили, что алтарь – это особое место, куда выбирают самых лучших и достойных и абы кто туда не попадет. Но отец Никита меня успокоил, сказал, что все объяснит. Сначала я наблюдал, меня учили, что и как делать. Потом стал участвовать в богослужениях. Стал читать Часы, благодарственные молитвы. Потом меня благословили на ношение стихаря», – вспоминает Роман.

Так он все больше погружался в богослужебную жизнь, каждый раз узнавая что-то новое для себя, одновременно с этим укрепляясь в вере.

Фото: предоставлено Романом Лукояновым

«Атеисту сложно объяснить, для чего мне это нужно. Когда находишься в алтаре, ощущаешь благодать Божию, присутствие Господа. Там тихо и спокойно. Для меня очень важно, что я могу сделать свой вклад в богослужение, в общую молитву и принести какую-то пользу Богу», – объясняет он.

По словам Романа, вера помогает ему в светской жизни, в том числе на работе.

«Учителем я мечтал стать с раннего детства. Мне нравилось играть в школу с ребятами, я давал им домашку, которую они послушно выполняли. Родители удивлялись, что мои задания дети делают, а те, что им задают в школе, нет. Именно в воскресной школе я первый раз попробовал себя в роли учителя и тогда понял, что это точно мое призвание. Конечно, нагрузка у учителей огромная, каждый день я веду по шесть уроков, а помимо этого, еще много отчетов, нужно проверять тетради. Тем не менее каждый урок хочется сделать интересным – что в кадетской, что в воскресной школе. Уже вечер и сил почти нет, сидишь и думаешь, что же придумать. Начинаешь молиться – и с Божией помощью все получается. Сразу приходят идеи и силы появляются», – приводит пример Роман.

Фото: предоставлено Романом Лукояновым

И когда ученики плохо усваивают материал, тоже помогает вера.

«У кого-то проблемы, кому-то тяжело осваивать новый материал. В храме на службе или за домашней молитвой я вспоминаю о своих учениках, прошу перед Господом за каждого. И потом они подходят ко мне и рассказывают о своих успехах. Тогда я понимаю: “Бог помогает”», – говорит он.

Когда ученики выводят на эмоции, справиться тоже помогает молитва, говорит Роман.

«В каждом классе есть хулиганы. Их родители говорят, что никак не могут с ними справиться. Я всегда советую набраться терпения: “С Богом все получится”. Очень радует, когда дети действительно меняются. Смотришь – хулиган, который всех задирал, становится добрым и покладистым. У него появляется осознание, что он был не прав, и желание становиться лучше», – рассуждает молодой человек.

Сейчас Роман сам обучает алтарника – ему доверили такую важную миссию. Помимо этого, он организует для прихожан паломнические поездки – старается быть активным и полезным, несмотря на большую занятость.

Фото: предоставлено Станиславом Шамшуриным

«Начались проблемы с бизнесом, я хотел понять, почему это происходит»

Станиславу Шамшурину 39 лет, он служит в алтаре пятый год. Помогает своему другу и духовному наставнику отцу Александру, который служит в храме Ксении Петербургской и храме в честь Смоленской иконы Божией Матери.

«Мой период воцерковления начался в 2015 году. Жизненные обстоятельства привели меня в храм, тогда я искал ответы на вопросы. У меня начались проблемы с бизнесом, я хотел понять, почему все так происходит. На горизонте не было духовных наставников, духовных братьев или священников. Я жил рядом с Казанской семинарией, и тогда рукополагался отец Александр и многие другие наши священники, которые сейчас служат в казанских храмах. Более тесный контакт у меня завязался с отцом Александром. Я начал приобщать детей к Церкви, и он мне в этом помог. Потом я начал искать ответы на свои вопросы, и батюшка с удовольствием на все отвечал. Он стал своего рода моим духовным навигатором», – объясняет Станислав.

Фото: предоставлено Станиславом Шамшуриным

В 2021 году он начал служить в алтаре. Произошло это, как говорят верующие, по промыслу Божиему.

«Я пришел на службу в храм, отец Александр сказал, что ему нужно помочь в алтаре. Я отказаться не мог, хоть и не понимал ничего. Тогда с ним служил опытный пономарь Александр, ему было ближе к 70 годам, он три факультета в семинарии закончил. Благодаря ему первая служба прошла удачно. Для меня удивительно было, как такого грешника, как я, позвали в святая святых. Мне было интересно и любопытно быть по ту сторону врат», – вспоминает Станислав.

На следующей службе его сразу без разговоров отправили в алтарь.

«Мне даже лестно стало. И потом это уже стало привычным делом, я служил каждую службу. И вот по сей день я помогаю в алтаре. Я многое понял о жизни и Боге, получил ответы на многие вопросы, которые у меня были в начале моего духовного пути. Я понял, что материальное должно отходить на второй план – сначала нужно думать о духовном. Сейчас у меня свой бизнес, он не приносит таких доходов, как раньше, но я не беспокоюсь – всё, что мне нужно, мне дает Господь. Если я не получаю какого-то удовлетворения от прибыли, я говорю: “На всё воля Божия”. И потом, если мне нужно, деньги ко мне приходят. Господь сам знает, что и когда нам нужно», – рассуждает он.

Фото: предоставлено Станиславом Шамшуриным

«Православие помогает мне не свернуть не в ту сторону, понимать границы»

Станислав занимается чаем и банями – устраивает чайные церемонии, организует программы парения. Отличает его то, что он адаптирует это дело под православие.

«Православие помогает мне не уйти куда-то не в ту сторону, понимать границы. Часто люди, которые занимаются тем же, чем и я, уходят в эзотерику, буддизм – все смешивают ради маркетинга, чтобы привлекать клиентов. Но у меня есть свои рамки – мои чайные церемонии имеют только практическую часть, без религиозных обрядов с поливанием статуэток божеств и драконов. В бане я тоже не использую какие-то эзотерические смыслы: кто-то бубны шаманские использует, языческую атрибутику. У меня всё в рамках православия», – объясняет Станислав.

Как настоящий христианин, он не забывает делиться прибылью с нуждающимися. Станислав – многодетный отец, у него четыре дочери. Все девочки ходят в храм, крестный одной из них – отец Александр.

Фото: предоставлено Станиславом Шамшуриным

«В этом году мы с супругой окончили Казанскую семинарию. Нас владыка Кирилл награждал на выпускном. Теперь мы специалисты приходского просвещения, это позволяет нам работать на приходах, в воскресной школе. Но пока я не планирую работать по этой специальности. Дело в том, что каждый день я общаюсь с большим количеством людей и в какой-то степени становлюсь миссионером. Я уже как православный психолог, рассказываю всем о вере, о каких-то нюансах. Кто-то не знает, как сделать первый шаг, начать церковную жизнь, и я становлюсь для него своего рода трамплином», – отметил Станислав.

С 2017 года Станислав ежегодно принимает участие в Великорецком крестном ходе – маршрут его сложный и длинный: несколько дней люди идут через леса и болота.

Фото: предоставлено Станиславом Шамшуриным

«Многие удивляются, почему я в отпуск еду не в Турцию, а иду мозоли натирать. Это духовный подвиг, где физическая составляющая не главный момент. Можно надеть хорошую обувь, запастись едой и пройти хоть 300 километров. Тут главное, что десятки тысяч единомышленников, людей твоей же веры, идут с тобой. Мы с молитвой к Богу, к Святому Николаю идем и видим, как происходят чудеса: то солнышко выйдет в нужный момент, то силы появятся. Так же и в алтаре: когда я только начинал служить, я стал ближе к Богу, стал ощущать, что у меня происходит с ним общение. Я воочию увидел всю литургическую часть, стал ближе к священникам. Это стало неотъемлемой частью моей жизни», – рассказал Станислав.