В Душанбе прошел татаро-башкирский праздник Сабантуй

В столице Таджикистана отпраздновали татаро-башкирский праздник, посвященный окончанию весенне-полевых работ, Сабантуй. Об этом журналисту «Татар-информ» сообщила пресс-служба представительства Россотрудничества в Таджикистане.

Уже традиционно праздник собрал российских соотечественников из разных городов Таджикистана. В мероприятии приняли участие представители Посольства России, Русского дома в Душанбе и 201-й Российской военной базы, а также частники проекта «Российский учитель за рубежем».

Гостей Сабантуя поприветствовал руководитель представительства Россотрудничества в Таджикистане Андрей Патрушев. В своем выступлении он отметил важную роль многовекового праздника, передающего молодому поколению традиции и культуру, символизирующего ценность семьи и дружбу народов многонациональной страны.

На праздничном майдане гости разных поколений поучаствовали в традиционных соревнованиях Сабантуя – от бега в мешках и перетягивания каната до борьбы корэш. Специальным гостем праздника стал солист казанской филармонии им. Тукая Алмас Хусаинов, который исполнил популярные татарские песни.

Фото: пресс-служба представительства Россотрудничества в Таджикистане