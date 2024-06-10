В Думу внесут законопроект о штрафах за опасное вождение

За опасное вождение водители могут получить штраф от 3 до 5 тысяч рублей. За повторное нарушение их ждет лишение прав от одного до трех месяцев. Соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму и уже получил положительный отзыв правительства. Об этом сообщил автор инициативы, глава комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) в своем телеграм-канале.

«За опасное вождение - реальная ответственность. Законопроект разработан, официально поддержан правительством и вносится в Госдуму», – указал он.

Отметим, что термин «опасное вождение» появился в ПДД в 2016 году. Однако административная ответственность за правонарушение до сих пор не установлена. Нилов отметил, что именно необдуманные действия водителей становятся причиной 80% ДТП.

В документе отмечается, что принятие закона позволит повысить безопасность дорожного движения, сохранить здоровье и жизнь участникам дорожного движения.