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СВО 17 марта 2025 13:23

Дума рассмотрит сокращение сроков рассмотрения документов для выплат раненым бойцам

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Дума рассмотрит сокращение сроков рассмотрения документов для выплат раненым бойцам
Фото: duma.gov.ru

Сенаторы вносят в Госдуму законопроект, определяющий период в 15 дней для осуществления единовременной выплаты военнослужащим, получившим ранения, или семьям погибших в ходе СВО. Информация появилась в Telegram-канале Совета Федерации.

Первый заместитель председателя Совета Федерации Владимир Якушев отметил, что в настоящее время сроки рассмотрения документов в различных ведомствах могут достигать 60 дней и более. Цель законопроекта – ограничить срок проверки до 15 дней, чтобы ускорить процесс выплаты.

Сенатор Инна Святенко подчеркнула, что этого времени достаточно для межведомственного взаимодействия и работы с документами. Законопроектом предусмотрено, что указанная проверка должна быть проведена в срок до 15 дней.

#спецоперация #выплаты #военнослужащие
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