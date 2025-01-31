В Думу внесли проект о запрете на участие иноагентов в просветительской деятельности

В Государственную Думу внесли пакет законопроектов, предусматривающих запрет на участие иностранных агентов в образовательной деятельности и просвещении в России, а также меры по усилению ответственности за невыполнение требований российского законодательства. Об этом сообщил глава комиссии по расследованию вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев в Telegram-канале комиссии.

«Внесли сегодня в Государственную Думу пакет новых законопроектов, направленных на защиту суверенитета нашей страны и противодействие иностранному вмешательству. Он включает в себя, в том числе, запреты на участие иноагентов в образовании и просвещении, на получение ими поддержки на всех уровнях власти (дополняется запрет поддержки на муниципальном уровне), а также меры по усилению ответственности иноагентов за неисполнение требований законодательства РФ», – сообщил Пискарев.

Он добавил, что инициативы комиссии поддержали представители всех фракций, а также главы комитетов Госдумы по просвещению, по науке и высшему образованию и по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.