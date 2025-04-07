В Думу внесли проект о статусе ветеранов для священнослужителей в зоне СВО

Депутаты Госдумы представили на рассмотрение законопроект о присвоении статуса ветерана боевых действий священнослужителям, находящимся в воинских частях, участвующих в СВО. Об этом информирует пресс-служба думского комитета, пишет ТАСС.

В заявлении подчеркивается, что в Госдуму внесен проект закона о внесении изменений в статьи 3 и 4 федерального закона «О ветеранах», согласно которому священники, исполнявшие свои духовные обязанности в воинских частях, участвующих в специальной военной операции, будут признаны ветеранами боевых действий.

Предлагается распространить действие новых положений на события начиная с 24 февраля 2022 года. Законопроект также предусматривает присвоение статуса инвалида боевых действий священникам, получившим инвалидность в результате ранений, контузий, увечий или заболеваний в указанный период.