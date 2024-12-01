В Думе предложили снизить количество уроков для уменьшения нагрузки на школьников

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Сокращение числа уроков в день позволит уменьшить нагрузку на школьников без ущерба для их образования. Такое мнение высказала первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по просвещению Яна Лантратова, сообщает ТАСС.

Парламентарий убеждена, что образовательная программа «зачастую ориентирована исключительно на академические достижения» и уделяет недостаточно внимания «физическому и эмоциональному благополучию учащихся». В результате, по ее словам, школьники испытывают хроническую усталость, стресс и проблемы со здоровьем.

Для решения проблемы Лантратова предложила «оптимизировать учебные планы так, чтобы они учитывали возрастные особенности детей и их физиологические потребности». Речь как раз идет в том числе об уменьшении количества уроков в день.

Кроме того, депутат уверена — в школах необходимо «уделять больше внимания внеучебной деятельности, которая способствует развитию творческих способностей и социальной адаптации». Это, в частности, занятия спортом и искусством, участие в различных кружках и секциях.

Среди других мер зампред профильного комитета Госдумы упомянула пересмотр подхода к домашним заданиям и внедрение практик, направленных на снижение стресса перед экзаменами и контрольными работами.