В Думе предложили разрешить превышение самообороны в своем доме

Депутат Госдумы Ярослав Нилов намерен внести законопроект, расширяющий права граждан на самооборону при незаконном проникновении в их жилище. Согласно документу, действия по защите жизни и имущества в такой ситуации не будут считаться превышением пределов необходимой самообороны, сообщает ТАСС.

Поправки вносятся в Уголовный кодекс РФ и фактически вводят принцип «мой дом – моя крепость». Под жилищем понимается как постоянное, так и временное место проживания гражданина.

По мнению Нилова, нарушения неприкосновенности жилья часто совершаются с целью грабежа, похищения или изнасилования и могут представлять серьезную угрозу жизни людей, находящихся внутри. В такой критической ситуации граждане вынуждены быстро оценивать степень опасности и намерения нападающих.

Действующие нормы возлагают бремя доказывания своей невиновности на защищавшихся, в то время как агрессоры находятся в более выгодном положении, считает депутат. Новый закон призван изменить сложившуюся судебную практику и защитить интересы законопослушных граждан, отражающих нападение у себя дома.

Нилов отмечает, что зачастую в таких случаях правоохранительные органы предъявляют несправедливые обвинения людям, защищавшим свою жизнь и жизни близких.