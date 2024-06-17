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В Думе предложили разрешить превышение самообороны в своем доме
Депутат Госдумы Ярослав Нилов намерен внести законопроект, расширяющий права граждан на самооборону при незаконном проникновении в их жилище. Согласно документу, действия по защите жизни и имущества в такой ситуации не будут считаться превышением пределов необходимой самообороны, сообщает ТАСС.
Поправки вносятся в Уголовный кодекс РФ и фактически вводят принцип «мой дом – моя крепость». Под жилищем понимается как постоянное, так и временное место проживания гражданина.
По мнению Нилова, нарушения неприкосновенности жилья часто совершаются с целью грабежа, похищения или изнасилования и могут представлять серьезную угрозу жизни людей, находящихся внутри. В такой критической ситуации граждане вынуждены быстро оценивать степень опасности и намерения нападающих.
Действующие нормы возлагают бремя доказывания своей невиновности на защищавшихся, в то время как агрессоры находятся в более выгодном положении, считает депутат. Новый закон призван изменить сложившуюся судебную практику и защитить интересы законопослушных граждан, отражающих нападение у себя дома.
Нилов отмечает, что зачастую в таких случаях правоохранительные органы предъявляют несправедливые обвинения людям, защищавшим свою жизнь и жизни близких.
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