В Думе предлагают наказывать сроком до 6 лет за мародерство во время ЧС

Депутаты от ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким предложили ужесточить наказание за мародерство во время чрезвычайных ситуаций. Они разработали законопроект, вносящий поправки в статью о мародерстве, сообщает ТАСС.

Действующая редакция статьи предусматривает уголовную ответственность только за мародерство в военное время, при вооруженном конфликте или боевых действиях. Инициатива ЛДПР распространяет ее действие также на периоды чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

По словам авторов, сейчас факт совершения преступления во время ЧС может считаться отягчающим обстоятельством, но отдельного состава за мародерство в таких условиях нет. В случае принятия поправок, мародерство при стихийных бедствиях будет наказываться лишением свободы до 6 лет.

Слуцкий пояснил агентству, что жесткие меры необходимы для защиты имущества граждан в экстремальных ситуациях. Он привел в пример опасения жителей Оренбургской области, боявшихся оставлять дома из-за риска ограблений не врагами, а соотечественниками. Ужесточение наказания за мародерство убережет имущество и предостережет от преступлений, считает депутат.