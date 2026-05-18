В ДУМ РТ рассказали о помощи участникам СВО и их семьям

В Татарстане выстроена комплексная система поддержки участников специальной военной операции и их семей, в которой наряду с государственными структурами активно участвуют религиозные и общественные организации. О практике такой работы на круглом столе в Общественной палате республики рассказал заместитель муфтия ДУМ РТ по работе с участниками СВО, председатель АНО «Ресурсный центр “Опора Героев”» Мансур Джалялетдинов.

По его словам, работа начиналась с гуманитарных миссий и поездок в Донецк и Луганск, где духовные наставники и волонтеры взаимодействовали с военнослужащими непосредственно в зоне боевых действий. Со временем акцент сместился и на сопровождение бойцов после возвращения домой, а также на поддержку их близких.

«Милосердие в исламе – очень важная составляющая. В зоне боевых действий особенно видно, как люди разных национальностей и вероисповеданий вместе выполняют задачи и поддерживают друг друга. Ребята сами говорят: “Там нет атеистов”. Но не менее важна работа после возвращения домой – с самими бойцами, их родителями, женами и детьми, потому что многие вопросы требуют духовной, психологической и социальной поддержки», – отметил Джалялетдинов.

Для расширения этой работы в республике был создан ресурсный центр «Опора Героев». Сегодня специалисты центра оказывают психологическую, социальную и консультативную помощь участникам СВО и их семьям. В работе задействованы кризисные, семейные, подростковые и детские психологи, а помощь оказывается в том числе родственникам военнослужащих, столкнувшимся с тяжелыми жизненными ситуациями, адаптацией после возвращения бойцов или неопределенностью, связанной с судьбой близких.

Отдельное внимание уделяется социализации участников СВО и постоянной обратной связи с военнослужащими, находящимися в зоне боевых действий. По словам Джалялетдинова, поддержку бойцам оказывают не только специалисты, но и жители республики, включая детей и подростков, которые участвуют в гуманитарных инициативах и передают военнослужащим письма и слова поддержки.